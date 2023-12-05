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الأبيض تسلّم أدوية هبة من البرازيل وكشف عن التحضير لتغيير تعرفات الإستشفاء في بداية العام الجديد

أخبار لبنان
2023-12-05 | 05:34
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الأبيض تسلّم أدوية هبة من البرازيل وكشف عن التحضير لتغيير تعرفات الإستشفاء في بداية العام الجديد
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الأبيض تسلّم أدوية هبة من البرازيل وكشف عن التحضير لتغيير تعرفات الإستشفاء في بداية العام الجديد

الأبيض: وزارة الصحة مستمرة في بذل كل جهودها لتأمين احتياجات اللبنانيين من الأدوية

تسلم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض من السفير البرازيلي لدى لبنان تارسيزيو كوستا هبة من أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية مقدمة من الدولة البرازيلية والجمعية الطبية اللبنانية البرازيلية وذلك في مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا، في حضور رئيسة المستودع مهى نعوس.
 
ولفت الوزير الأبيض إلى أن الهبة البرازيلية ليست الأولى من نوعها بل سبقتها مبادرات وستليها أخرى في المستقبل القريب، منوها بأنها تأتي في توقيت مهم في ظل الأزمة المالية الراهنة لمساعدة المرضى، لاسيما الذين يعانون من التصلب اللويحي أو خضعوا لعمليات زرع كلى.
 
وأكد وزير الصحة العامة أن الوزارة مستمرة في بذل كل جهودها لتأمين احتياجات اللبنانيين من الأدوية. 

وكشف عن التحضير لتغيير تعرفات الإستشفاء في بداية العام الجديد ما سيجعله أقل كلفة على المرضى.
 
كوستا

بدوره، اعتبر كوستا أن هبة الأدوية تعكس التزام البرازيل بالصداقة المتينة والقديمة مع لبنان، مؤكدا العمل على تقديم المزيد من الهبات في المستقبل القريب.

أخبار لبنان

فراس الأبيض

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تعرفات الإستشفاء

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