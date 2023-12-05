بوحبيب: إتفقنا على آلية لإبقاء الـ١٤ ملحقًا إقتصاديًا

بوحبيب: إتفقنا على آلية لإبقاء الـ١٤ ملحقًا إقتصاديًا

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بعد اللقاء التشاوري مع وزراء الصناعة، الإقتصاد والتجارة، والسياحة أننا "اتفقنا على آلية لابقاء الـ١٤ ملحقًا إقتصاديًا بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثاث لبنانية فيها فرص إقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لأدائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية، والإقتصادية، والسياحية المعنية.



ووضع بوحبيب الرئيس ميقاتي بأجواء الإجتماع وما تم التوافق عليه من مقترحات حيث رحب بها ميقاتي وأعطى التوجيهات اللازمة للسير بها.

