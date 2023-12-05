سفير مصر من دار الفتوى: نحرص على استقرار لبنان والقرار النهائي يعود للقادة السياسيين وليس للخارج

أكّد سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى على الحرص الدائم على الدور المصري فيما خص استقرار لبنان.



وقال موسى بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: "أنا لا أخفيكم سراً أنه سواء كان المسار الثنائي علاقتنا مع لبنان أو في إطار اللجنة الخماسية نحرص على تسهيل الأمور والبحث عن حلول يرضى بها القادة والساسة في لبنان".



وأضاف: "نحن نؤكد في كل مناسبة على أن القرار في النهاية هو قرار لبناني، وبالتالي دور مصر واللجنة الخماسية هو فقط المساعدة والرعاية وتسهيل الأمور، إنما يظل دائماً القرار يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه".