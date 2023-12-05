البعريني من دار الفتوى: نحن مع التمديد لكل الأجهزة الأمنية

أكد النائب وليد البعريني أن انتخاب رئيس للجمهورية سيبقى أولى الأولويات الوطنية، وينبغي على الجميع المسارعة الى انتخاب رئيس مهما كانت الظروف السياسية متباينة، لأن البلد لا يتحمل المزيد من الشغور.وشدد على "أهمية صون المؤسسة العسكرية وخصوصا إننا في حال حرب مع عدو صهيوني شرس".كلام البعريني جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه شيخ الطريقة القادرية الشيخ عبد اللطيف بكار زكريا.وقال البعريني: "نحن مع التمديد لكل الأجهزة الأمنية في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه الوطن، وفي طليعتهم قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان".ودعا الى "التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم لأهلنا الصابرين والصامدين والمحتسبين في وجه الصهاينة الذين لا يعرفون معنى الإنسانية والرحمة، ولا يقمون وزنا لأي ميثاق دولي ويضربون به عرض الحائط".