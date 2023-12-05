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الأبيض تسلم هبة معدات ومستلزمات طبية مقدمة من تشيكيا لـ4 مستشفيات حكومية وللمستشفى العسكري

أخبار لبنان
2023-12-05 | 07:03
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الأبيض تسلم هبة معدات ومستلزمات طبية مقدمة من تشيكيا لـ4 مستشفيات حكومية وللمستشفى العسكري
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الأبيض تسلم هبة معدات ومستلزمات طبية مقدمة من تشيكيا لـ4 مستشفيات حكومية وللمستشفى العسكري

الأبيض: المستشفيات الحكومية حققت في السنوات الـ3 الماضية نقلة نوعية

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن دعم الوزارة للمستشفيات الحكومية ثابت ومستمر، مؤكدًا أنه "يطمح لأن يكون لدينا نظام استشفائي في لبنان يلعب فيه القطاع الحكومي دورًا أكبر من السابق".

كلام الوزير الأبيض جاء خلال الإعلان عن تسلم وزارة الصحة العامة هبة معدات ومستلزمات طبية مقدمة من جمهورية تشيكيا لأربع مستشفيات حكومية في لبنان وللمستشفى العسكري، وذلك بحضور السفير التشيكي جيري دوليزيل وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر.

وقد لفت دوليزيل إلى أنه سعى منذ وصوله إلى لبنان إلى توجيه المشاريع المنفذة في لبنان إلى القطاع الصحي العام كونه جزءا أساسيا من النظام العام للبلد، لذلك تقدم تشيكيا الدعم لعدد من الستشفيات الحكومية وللمستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني.

وأكد السفير التشيكي أن المشاريع تستهدف الطبقات الأكثر هشاشة، آملا أن تشهد المزيد من التطور في المستقبل.


وفي كلمته، لفت وزير الصحة العامة إلى أن" الدعم التشيكي للقطاع الصحي في لبنان يعود إلى أكثر من خمس سنوات خلت حيث بدأ بمشاريع دعم وتقديم أسرّة لقسم الولادة في مستشفى الحريري الحكومي وتوسّع بعد ذلك ببرامج لجراحة العين. وقد تزامن ذلك مع مشاريع دعم للمستشفى العسكري وبعدها لمستشفيات حكومية في بعلبك وأورانج ناسو وسير الضنية".

ونوّه بأن "ما يميز الدعم التشيكي المقدم للبنان هو التركيز على تنمية المستشفيات الحكومية بهدف زيادة خدماتها وبكونه يتجدد سنويا من دون أن يقتصر على مدة محددة فقط".

وتوقف أمام الإهتمام الخاص الذي توليه الوزارة للمستشفيات الحكومية لتعزيز دورها بما يحقق توجه الوزارة وسط الظروف الصعبة الحالية لتأمين الخدمات للطبقات الأكثر هشاشة في لبنان. وقال: "حققت المستشفيات الحكومية في السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية فهي أثبتت منذ تفشي وباء كورونا أنها على قدر المسؤولية وسباقة في تقديم الخدمات وجاهزة لتحمل العبء الأكبر باللحم الحي ما يجعلها مستحقة للدعم المقدم لها".

وجدد وزير الصحة العامة التأكيد أن "دعم الوزارة للمستشفيات الحكومية ثابت ومستمر"، مشيرا إلى مشروع جار بحثه مع البنك الدولي لزيادة الدعم لهذه المستشفيات في ضوء حاجاتها. 

أخبار لبنان

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