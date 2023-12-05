الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي: الهدف من الاتصالات مع الاميركيين والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تجنيب لبنان اي حرب ممكنة وطلائع حماس من لبنان امر مرفوض نهائيا
أخبار لبنان
2023-12-05 | 07:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
ميقاتي: الهدف من الاتصالات مع الاميركيين والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تجنيب لبنان اي حرب ممكنة وطلائع حماس من لبنان امر مرفوض نهائيا
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتd أن الهدف الاساسي من الاتصالات التي يجريها مع الجانب الاميركي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، تجنيب لبنان اي حرب كبيرة قد تحصل.
وأشار ميقاتي في خلال لقاء اعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة جوزيف حبيس ظهر اليوم في السرايا، الى أنه في خلال الاشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي".
وقال ميقاتي: "نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه، وهناك اضطراب قوي في المنطقة ككل، خصوصا على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع العدو الاسرائيلي. كل همّي في هذه المرحلة أن أجنّب لبنان، قدر المستطاع الدخول في آتون الحرب. ما يحصل في غزة مدان وغير مقبول بتاتا، ونحن لا نزال نناصر الفلسطينيين وندعم قضيتهم".
وأضاف: "أما في الشق الداخلي فاقول لقد استطعنا ان نبقي على عجلة الدولة خلال السنتين الفائتتين رغم أصعب الظروف، والتدهور المالي والنقدي. الوضع اليوم افضل، واستطعنا ان نعيد تنظيم امور الدولة، والموازنة التي قدمناها للعام المقبل تنص على عجز يقدر ب5,8 في المئة وهذا امر يحصل للمرة الاولى في تاريخ الموازنات، وللمجلس النيابي ان يقرر ما يراه مناسبا، وفي حال لم تمر في مناقشة عامة في مجلس النواب ضمن المهلة القانونية، فيمكن اصدارها بمرسوم عادي في مجلس الوزراء، كما ينص عليه الدستور".
وتابع: "تبقى المسألة الاساسية وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاعادة الانتظام العام.وفور عقد طاولة للسلام في المنطقة، اذا لم يكن هناك رئيس الجمهورية، سنصبح خارج التاريخ والجغرافيا".
وردا على سؤال عن ملف قيادة الجيش قال:"الجيش هو عصب البلد ونحن متمسكون بهذه المؤسسة وكل المواضيع تعالج بهدوء ومن دون اي جدال".
وردا على سؤال عما اذا كان التحرك الدولي الذي يقوم به وفر ضمانات للبنان لعدم الدخول في الحرب، أجاب: "ممن اخذ الضمانات؟ هل آخذها الاسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين كل يوم من دون اخلاق أو إنسانية؟.
قلت مرات عديدة بأني أقدر كثيرا ما يقوم به حزب الله من ضبط النفس والحكمة والعقلانية. يأخذ عليي البعض انني قلت ان قرار الحرب ليس عندي، فهل المطلوب أن أكذب على الناس؟ لو قلت بأن قرار الحرب عندي وأنا مسؤول عن البلد، لكنت حملتكم جميعا المسؤولية، وأصبح عند ذلك ضرب لبنان حلالا. أحاول قدر استطاعتي تحييد البلد كي لا يدخل في أي معركة أو حرب.
اما بالنسبة الى الضمانات، فممن سأخذها؟ هل من الإسرائيلي؟ لهذا أكرر بأن مهمتي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي ان أخلق نوعا من الاستقرار الدائم على الحدود، وهذا دور صعب لكن لدي ضمانات دولية بتسهيل الموضوع والوصول إلى الحل الذي نريده".
وردا على سوال عن اعلان حركة حماس في لبنان عن اطلاق "طلائع طوفان الأقصى"قال: "هذا الامر مرفوض نهائيا ولن نقبل به، علما ان المعنيين عادوا واوضحوا اليوم ان المقصود ليس عملا عسكريا".
كلمة حبيس
وكان عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس استهد اللقاء بكلمة قال فيها: "في هذه الظروف الضاغطة، تتحملون، وبجدارة، مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء التي انتقلت اليه صلاحيات رئيس الجمهورية، فتواجهون المصاعب بحكمة وتروٍ كي تمر هذه المرحلة الصعبة بسلام ويستعيد لبنان عافيته، ونراكم تنتقلون من بلد الى آخر سعياً وراء ما يبعد عن الوطن مخاطر المتغيرات الاقليمية بمختلف ابعادها.
واضاف: "لذلك جئنا اليكم اليوم لنستمع الى المعطيات المتوافرة لديكم كي نتمكن من نقلها الى الدول التي نمثلها في لبنان، وهي دول صديقة تريد الخير لهذا البلد والامان والاستقرار والراحة لاهله، وهي كانت دائما، وعبر قناصلها، حاضرة لتقديم المساعدة والدعم خصوصا خلال الظروف الاستثنائية التي مرّرنا بها ولاسيما وباء الكورونا".
لقاءات السرايا
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وزير الاعلام
أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنه وضع ميقاتي في أجواء التحقيقات التي تقوم بهما وكالتا رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية في شأن عملية اغتيال الصحافي عصام عبدالله وزملائه في الجنوب، وأنه سيصدر قريبا شيء واضح في هذا الشأن".
وقال بعد لقائه رئيس الحكومة: "ناقشنا أيضا امورا لها علاقة بالحملة الإعلامية التي تقوم بها وزارة الإعلام بشأن التوعية علىخطورة النزوح السوري في لبنان ، كما تطرقنا لمواضيع سياسية واعلامية مختلفة".
وزير الأشغال
بدوره، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد لقائه ميقاتي، أن اللقاء كان لشرح تفاصيل جغرافية حول موقع لبنان ليكون فيه خط من خطوط النقل العالمية في لبنان وهذا موضوع متابعة من قبل دولة الرئيس ميقاتي وسيكون أيضا موضوع متابعة من وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع كل دول العالم.
وقال: "وفي النتيجة هناك بالتأكيد مستثمرون يرغبون بالاستثمار في لبنان بانتظار الأجواء المستتبة على كل المستويات".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الهدف
الاتصالات
الاميركيين
والامم
المتحدة
والاتحاد
الاوروبي
تجنيب
لبنان
ممكنة
وطلائع
لبنان
مرفوض
نهائيا
التالي
ميقاتي وضع بري في تفاصيل زياراته الخارجية: وعدت بأن أمرر مشروع الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية للقطاع العام
كيف يبدو الوضع الميداني جنوباً اليوم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-30
ميقاتي: لبنان في قلب العاصفة وقمت بكل الاتصالات لتجنيبه أي حرب لكن لا أحد يعلم في اي لحظة يمكن للأمور ان تتأزم أكثر فأكثر
أخبار لبنان
2023-10-30
ميقاتي: لبنان في قلب العاصفة وقمت بكل الاتصالات لتجنيبه أي حرب لكن لا أحد يعلم في اي لحظة يمكن للأمور ان تتأزم أكثر فأكثر
0
آخر الأخبار
2023-11-04
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل
آخر الأخبار
2023-11-04
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل
0
آخر الأخبار
2023-10-12
ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: في الجلسة التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين
آخر الأخبار
2023-10-12
ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: في الجلسة التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين
0
أخبار لبنان
2023-10-09
ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة
أخبار لبنان
2023-10-09
ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
0
أمن وقضاء
14:41
الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد
أمن وقضاء
14:41
الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد
0
امن وقضاء
14:25
اليونيفيل: إطلاق النار على طول الخط الأزرق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة
امن وقضاء
14:25
اليونيفيل: إطلاق النار على طول الخط الأزرق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-11-28
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
خبر عاجل
2023-11-28
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
0
خبر عاجل
2023-11-28
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
خبر عاجل
2023-11-28
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
0
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-27
سيارات طائرة ومدن كبرى وحديثة... كيف أنفقت السعودية تريليون جنيه إسترليني لتكون "مركز العالم"؟
علوم وتكنولوجيا
2023-11-27
سيارات طائرة ومدن كبرى وحديثة... كيف أنفقت السعودية تريليون جنيه إسترليني لتكون "مركز العالم"؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
3
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
6
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
7
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
أمن وقضاء
08:46
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
أمن وقضاء
08:46
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More