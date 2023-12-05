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ميقاتي: الهدف من الاتصالات مع الاميركيين والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تجنيب لبنان اي حرب ممكنة وطلائع حماس من لبنان امر مرفوض نهائيا

أخبار لبنان
2023-12-05 | 07:32
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ميقاتي: الهدف من الاتصالات مع الاميركيين والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تجنيب لبنان اي حرب ممكنة وطلائع حماس من لبنان امر مرفوض نهائيا
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ميقاتي: الهدف من الاتصالات مع الاميركيين والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تجنيب لبنان اي حرب ممكنة وطلائع حماس من لبنان امر مرفوض نهائيا

 
 
 
 
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتd أن الهدف الاساسي من الاتصالات التي يجريها مع الجانب الاميركي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، تجنيب لبنان اي حرب كبيرة قد تحصل.
 
وأشار ميقاتي في خلال لقاء اعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة جوزيف حبيس ظهر اليوم في السرايا، الى أنه في خلال الاشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي".

وقال ميقاتي: "نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه، وهناك اضطراب قوي في المنطقة ككل، خصوصا على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع العدو الاسرائيلي. كل همّي في هذه المرحلة أن أجنّب لبنان، قدر المستطاع الدخول في آتون الحرب. ما يحصل في غزة  مدان وغير مقبول بتاتا، ونحن لا نزال نناصر الفلسطينيين وندعم قضيتهم". 

وأضاف: "أما في الشق الداخلي فاقول لقد استطعنا ان نبقي على عجلة الدولة خلال السنتين الفائتتين رغم أصعب الظروف، والتدهور المالي والنقدي. الوضع اليوم افضل، واستطعنا ان نعيد تنظيم امور الدولة، والموازنة التي قدمناها للعام المقبل تنص على عجز يقدر ب5,8 في المئة وهذا امر يحصل للمرة الاولى في تاريخ الموازنات، وللمجلس النيابي ان يقرر ما يراه مناسبا، وفي حال لم  تمر في مناقشة عامة في مجلس النواب ضمن المهلة القانونية، فيمكن اصدارها بمرسوم عادي في مجلس الوزراء، كما ينص عليه الدستور".

وتابع: "تبقى المسألة الاساسية وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاعادة الانتظام العام.وفور عقد طاولة للسلام في المنطقة، اذا لم يكن هناك رئيس الجمهورية، سنصبح خارج التاريخ والجغرافيا".

وردا على سؤال عن ملف قيادة الجيش قال:"الجيش هو عصب البلد ونحن متمسكون بهذه المؤسسة وكل المواضيع تعالج بهدوء ومن دون اي جدال".

وردا على سؤال عما اذا كان التحرك الدولي الذي يقوم  به وفر ضمانات للبنان لعدم الدخول في الحرب، أجاب: "ممن اخذ الضمانات؟ هل آخذها الاسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين كل يوم من دون اخلاق أو إنسانية؟.

قلت مرات عديدة بأني أقدر كثيرا ما يقوم به حزب الله من ضبط النفس والحكمة والعقلانية. يأخذ عليي البعض انني قلت ان قرار الحرب ليس عندي، فهل المطلوب أن أكذب على الناس؟ لو قلت بأن قرار الحرب عندي وأنا مسؤول عن البلد، لكنت حملتكم جميعا المسؤولية، وأصبح عند ذلك ضرب لبنان حلالا. أحاول قدر استطاعتي تحييد  البلد كي لا يدخل في أي معركة أو حرب.

اما بالنسبة الى الضمانات، فممن سأخذها؟ هل من الإسرائيلي؟ لهذا أكرر بأن مهمتي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي ان أخلق نوعا من الاستقرار الدائم على الحدود، وهذا دور صعب لكن لدي ضمانات دولية بتسهيل الموضوع والوصول إلى الحل الذي نريده".

وردا على سوال  عن اعلان حركة حماس في لبنان عن اطلاق "طلائع طوفان الأقصى"قال: "هذا الامر مرفوض نهائيا ولن نقبل به، علما ان المعنيين عادوا واوضحوا اليوم  ان المقصود ليس عملا عسكريا".

كلمة حبيس

وكان عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس استهد اللقاء بكلمة قال فيها: "في هذه الظروف الضاغطة، تتحملون، وبجدارة، مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء التي انتقلت اليه صلاحيات رئيس الجمهورية، فتواجهون المصاعب بحكمة وتروٍ كي تمر هذه المرحلة الصعبة بسلام ويستعيد لبنان عافيته، ونراكم تنتقلون من بلد الى آخر سعياً وراء ما يبعد عن الوطن مخاطر المتغيرات الاقليمية بمختلف ابعادها.

واضاف: "لذلك جئنا اليكم اليوم لنستمع الى المعطيات المتوافرة لديكم كي نتمكن من نقلها الى الدول التي نمثلها في لبنان، وهي دول صديقة تريد الخير لهذا البلد والامان والاستقرار والراحة لاهله، وهي كانت دائما، وعبر قناصلها، حاضرة لتقديم المساعدة والدعم خصوصا  خلال الظروف الاستثنائية التي مرّرنا بها ولاسيما وباء الكورونا".

لقاءات السرايا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.


وزير الاعلام

أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنه وضع ميقاتي في أجواء التحقيقات التي تقوم بهما وكالتا رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية في شأن عملية اغتيال الصحافي عصام عبدالله وزملائه في الجنوب، وأنه سيصدر قريبا شيء واضح في هذا الشأن".

وقال بعد لقائه رئيس الحكومة: "ناقشنا أيضا امورا لها علاقة بالحملة الإعلامية التي تقوم بها وزارة الإعلام بشأن التوعية علىخطورة النزوح السوري في لبنان ، كما تطرقنا لمواضيع سياسية واعلامية مختلفة".

وزير الأشغال 

بدوره، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد لقائه ميقاتي، أن اللقاء كان لشرح تفاصيل جغرافية حول موقع لبنان ليكون فيه خط من خطوط النقل العالمية في لبنان وهذا موضوع متابعة من قبل دولة الرئيس ميقاتي وسيكون أيضا موضوع متابعة من وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع كل دول العالم.

وقال: "وفي النتيجة هناك بالتأكيد  مستثمرون يرغبون بالاستثمار في لبنان بانتظار الأجواء المستتبة على كل  المستويات".
 
 
 
 

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