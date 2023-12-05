ميقاتي وضع بري في تفاصيل زياراته الخارجية: وعدت بأن أمرر مشروع الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية للقطاع العام

وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس بري في نتائج إتصالاته ولقاءاته في الخارج حول الوضع في لبنان وما يجري في المنطقة، وذلك في خلال لقاء جمعهما في عين التينة.



وبعد اللقاء، قال ميقاتي: "أحببت أن أضع دولة الرئيس بري في نتائج الإتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة بما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة".



وأضاف: "أما في المواضيع الداخلية، أحب أن ألفت النظر، الى أنه بعد ظهر اليوم هناك إجتماع في السرايا الحكومية للجنة إنتظام العمل في القطاع العام والنظر في الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام"، مشددا على أن هذا الموضوع مهم كثيرا.



وأكد أنه وعد بأن يمرر مشروع الزيادات في أسرع وقت ممكن، لافتا الى أنه إذا ما تم إقراره اليوم في اللجنة، فسيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.



وقال ميقاتي: "أرجو ألا يربط هذا الموضوع بزيارتي للرئيس بري، لأن هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة. وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة إبتداء من كانون الاول الحالي".



هذا واستقبل بري، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة تزامنا مع تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وبرامج عمل الوكالة حول اللاجئين الفلسطينيين.