لبنان في بيان قمة مجلس التعاون الخليجيّ

تطرق بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الى الملف اللبناني، مشددًا على أهمية عدمَ تحول لبنان إلى "نقطة إنطلاق للإرهابيين أو لتهريب المخدِرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، التي تهدد أمن المنطقة وإستقرارها."



شدد البيان على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضيها وعلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإتفاق الطائف، "لكي لا تكون هناك سلطة سوى سلطتها."