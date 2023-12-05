اجتماع في السرايا للبحث في الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الإدارات العامة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، في السرايا الحكومية.



وبُحثت الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية.



وسيصار إلى الدعوة إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء، لإقرار الملف.



واجتمع ميقاتي بوزير العدل، في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري.



واستقبل المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا فيليب لازاريني، ترافقه مديرة الوكالة، في لبنان، دوروثي كلاوس.