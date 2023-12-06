الراعي في الجنوب الخميس في زيارة تفقدية

يزور البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الجنوب على رأس وفد من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يرافقهم الأمين العام للمجلس الأب كلود ندره للتعبير عن التعاطف مع الجنوبيين والنازحين.



وأكّد المركز الكاثوليكيّ للإعلام أنّ الراعي سيستهل زيارته التفقدية من مطرانية صور المارونية، صباح الخميس.



وأوضح أنّه سينتقل بعد ذلك إلى مطرانية الروم الكاثوليك.



وأشار إلى أنّه سيتخلل الزيارة لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية، في المنطقة.