وفاة شخصين جراء حريق شب داخل احد الشقق السكنية في مستيتا - جبيل

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، بان حريقا شب عند الثالثة من فجر اليوم في احدى الشقق السكنية في بلدة مستيتا حي السنديانة، ادى الى وفاة امرأة في العقد الخامس من العمر مقعدة، ورجل في العقد السابع من العمر.



وعملت عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق ونقل الجثتين الى مستسفى البوار الحكومي، وتم تعيين خبير في الحرائق للكشف على الشقة وتحديد سبب الحريق.