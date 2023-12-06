الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون

غرَقت الطرقاتُ في المياه وغرق معها المواطنون في سياراتِهم.



وتحولَت الطرقاتُ صباحَ اليوم إلى "باركينغ كبير" حيث عَلِقَ المواطنون والطلاب المتوجهون إلى مدارسِهم لساعاتٍ، في السيارات.



وحصل ذلك، جراءَ فيضان المياه وغرقِ عددٍ من الشوارع والاتوتسترادات في المياه، ما حال من دونَ تمكنِ السيارات من اكمالِ طريقِها.