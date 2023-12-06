وزارة الصحة العامة نشرت التقرير التراكميّ للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكميّ، للطوارئ الصحية، لـ ٥ كانون الأول 2023، متابعةً للقصف الإسرائيليّ على جنوب لبنان.