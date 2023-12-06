كيف كان مشهد وداع الشهيد في الجيش اللبنانيّ المقداد؟

شَيعت بلدة شمسطار البقاعية ومعها الجيشُ اللبنانيّ، الشهيد عبد الكريم المقداد.



وكان المقداد قد سقطَ في قصفٍ إسرائيليٍّ على مركزٍ للجيشِ اللبنانيّ، عند تلة العويضة، في بلدة العديسة الجنوبية.



ويُذكر أنّه كان عريسًا ينتظرُ مولودَهُ الاوّل بعد ثلاثةِ أشهر.