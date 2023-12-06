أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المطارنة الموارنة: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وحدها
أخبار لبنان
2023-12-06 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المطارنة الموارنة: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وحدها
المطارنة الموارنة: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وحدها
إعتبر المطارنة الموارنة أن الدولة اللبنانية التي من حقها الحصري أن تأخذ قرار الحرب والسلم يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسساتها الدستورية وأن يكون لديها أداة فعّالة للدفاع عن البلاد وأهلها.
وأشاروا خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي إلى أن هذا دور الجيش الذي ينبغي أن يحافظ عليه كمؤسسة دستورية أساسية، وساند في وحدته وقيادته والثقة به، وألا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة فيه، مشددين على أنه يجب أن يُعطى كلّ الوسائل الضروريّة من أسلحة ومعدّات وغيرها كي يتمكّن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع بنشر الأمن والسلام والإطمئنان لكلّ الشعب اللبناني.
وشجبوا الآباء أن تنفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان لأيّ فصيلةٍ من الفصائل الفلسطينيّة لأنّه إنتهاكٌ لسيادة لبنان كدولةٍ مستقلّة.
وعبّروا عن حزنهم العميق للحرب التي تدور في غزّة بمآسيها الفظيعة وويلاتها المرعبة وكانوا قد تبصّروا خيرًا في الهدنة التي استمرّت لستّة أيّام.
كما عبروا عن خشيتهم من أن يؤدّي تغيّيب رأس الدولة مزيد من الإستفرادات بقرار الحرب باسم لبنان، وإلى شلّ الجيش، والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكريّة إقليميّة وفتح حدوده وساحته مجدّداً أمام السلاح غير اللبنانيّ.
كما طالبوا بكلّ إلحاح دولة رئيس المجلس النيابيّ والسادة النوّاب بانتخاب رئيسٍ للدولة يملأ الفراغ في السدّة الأولى.
وطالبوا أيضا رئيس الحكومة بشجب هذه التعديات والتصدي العاجل والحازم لها، على كلّ المستويات السياسيّة، والأمنيّة، والديبلوماسيّة العربيّة والدوليّة.
وتمنّوا أن يستقرّ الوضع في الجنوب ويعود السلام إلى قراه الموجودة على الشريط الحدودي، لكي يتسنّى لكل بيت أن يعيش فرح العيد وينعم ببهجة أنواره، ولكي يتمكن ابناؤنا المنتشرون في العالم من القدوم إلى لبنان والاجتماع بأهاليهم.
أخبار لبنان
المطارنة الموارنة
الحرب
السلم
التالي
فرنسا "تستنكر القصف الإسرائيلي" الذي أودى بجندي لبناني
وزارة الصحة العامة نشرت التقرير التراكميّ للطوارئ الصحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-27
علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-27
علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم
0
خبر عاجل
2023-11-22
بوصعب لـ حوار المرحلة: أهدي الرئيس ميقاتي المادة 65 من الدستور فإذا كان قرار السلم والحرب ليس بيده أنصحه بالتنحي
خبر عاجل
2023-11-22
بوصعب لـ حوار المرحلة: أهدي الرئيس ميقاتي المادة 65 من الدستور فإذا كان قرار السلم والحرب ليس بيده أنصحه بالتنحي
0
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـLBCI: عندما يقول رئيس الحكومة أن قرار السلم والحرب ليس بيده فهذا تصريح يقلقنا
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـLBCI: عندما يقول رئيس الحكومة أن قرار السلم والحرب ليس بيده فهذا تصريح يقلقنا
0
آخر الأخبار
2023-11-15
النائب الياس حنكش للـLBCI: الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات
آخر الأخبار
2023-11-15
النائب الياس حنكش للـLBCI: الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:34
لقاء في منزل معوض ضم تيمور جنبلاط وريفي ومخزومي وأبو فاعور... وتوافق على ضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش
أخبار لبنان
11:34
لقاء في منزل معوض ضم تيمور جنبلاط وريفي ومخزومي وأبو فاعور... وتوافق على ضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش
0
اقتصاد
11:27
كنعان: هناك 78 ألف مليار في احتياطي الموازنة... فلماذا كل هذا المبلغ؟
اقتصاد
11:27
كنعان: هناك 78 ألف مليار في احتياطي الموازنة... فلماذا كل هذا المبلغ؟
0
أخبار لبنان
10:32
وليد جنبلاط استقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
10:32
وليد جنبلاط استقبل السفير الإيراني
0
أخبار لبنان
10:30
النقيب الحسن في زيارة بروتوكولية الى عين التينة على رأس وفد نقابة المحامين في طرابلس
أخبار لبنان
10:30
النقيب الحسن في زيارة بروتوكولية الى عين التينة على رأس وفد نقابة المحامين في طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-12-04
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس
موضة وجمال
2023-12-04
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس
0
أخبار لبنان
09:06
الأشقر ينظم بالتعاون مع عبود لقاءً لمنظمي الرحلات السياحية
أخبار لبنان
09:06
الأشقر ينظم بالتعاون مع عبود لقاءً لمنظمي الرحلات السياحية
0
منوعات
2023-10-31
عانت من الصداع بسبب نظاراتها...وما اكتشفته المراهقة بعد فحص عينيها كان خطيراً!
منوعات
2023-10-31
عانت من الصداع بسبب نظاراتها...وما اكتشفته المراهقة بعد فحص عينيها كان خطيراً!
0
أخبار لبنان
2023-12-05
ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2023-12-05
ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:47
الدبلوماسية الدولية تتحرك لخفض التصعيد في قطاع غزة... كيف كان المشهد ميدانيًا؟
أخبار دولية
08:47
الدبلوماسية الدولية تتحرك لخفض التصعيد في قطاع غزة... كيف كان المشهد ميدانيًا؟
0
أخبار لبنان
07:58
كيف هي الصورة على الجبهة الجنوبية اليوم؟
أخبار لبنان
07:58
كيف هي الصورة على الجبهة الجنوبية اليوم؟
0
أخبار لبنان
07:55
كيف كان مشهد وداع الشهيد في الجيش اللبنانيّ المقداد؟
أخبار لبنان
07:55
كيف كان مشهد وداع الشهيد في الجيش اللبنانيّ المقداد؟
0
أخبار دولية
06:48
البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ
أخبار دولية
06:48
البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ
0
أخبار دولية
06:32
الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري
أخبار دولية
06:32
الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري
0
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
0
أخبار لبنان
01:11
الراعي في الجنوب الخميس في زيارة تفقدية
أخبار لبنان
01:11
الراعي في الجنوب الخميس في زيارة تفقدية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
2
فنّ
06:34
الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"
فنّ
06:34
الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"
3
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
4
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
5
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
6
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
7
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
8
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More