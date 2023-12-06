محافظ بيروت كرم رجل الأعمال حسن حريري لجهوده في تنمية قدرات فوج حرس بيروت

محافظ بيروت كرم رجل الأعمال حسن حريري لجهوده في تنمية قدرات فوج حرس بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إستقبل في مكتبه في القصر البلدي رجل الأعمال حسن حريري بحضور قائد فوج حرس بيروت العميد الركن علي صبرا والمقدم هيثم فياض وعددًا من ضباط الفوج.



وقدم المحافظ عبود إلى حريري درعًا تقديرية عربون شكر وتقدير على الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم لفوج حرس بيروت وتنمية قدراته ليكون قادرًا على تنفيذ المهام المطلوبة منه على أكمل وجه.



وتم الإتفاق على التعاون المستمر لتأمين المزيد من الدعم والتجهيزات لفوج الحرس في ظل النقص الكبير في العتاد والمعدات والتجهيزات التي يعاني منها الفوج والتي من شأنها أن تفعل عمله ليكون رجال الفوج على أهبة الإستعداد لخدمة أهالي وسكان العاصمة بيروت.

