الإنترنت مقطوع في جبيل وضواحيها والأهالي يناشدون المعنيين

الإنترنت مقطوع في جبيل وضواحيها والأهالي يناشدون المعنيين



يعاني أهالي مدينة جبيل وضواحيها منذ مساء أمس من إنقطاع الإنترنت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد ناشد أهالي المدينة المعنيين في وزارة الإتصالات وشبكات الخلوي الإسراع في إصلاح الأعطال التي تؤثر سلبًا على أعمال المواطنين والطلاب.