وليد جنبلاط استقبل السفير الإيراني

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، أمين السر العام ظافر ناصر، وكان عرض لمختلف المستجدات والتطورات الراهنة.