موظفو مستشفى الحريري أعلنوا الإضراب واقفال الأقسام الخارجية غدا احتجاجا على عدم دفع رواتبهم

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي الإضراب وإقفال الأقسام الخارجية كافة نهار غد الخميس.



وقالت اللجنة في بيان: "نتيجة لإستمرار الإدارة العامة للمستشفى في تجاهل حق الموظف بالحصول على راتبه، وتقاعس الإدارة المالية للمستشفى بالمتابعة لإتمام عملية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين كما يجب، فإننا وبناء على ذلك وبعد مرور أسبوع على بداية شهر كانون الاول وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، نعلن بإسم موظفي المستشفى عن إضراب وإقفال الأقسام الخارجية كافة نهار غد الخميس مع استمرار الخدمة للمرضى المقيمين على أن يتلى بيان بإسم الموظفين المعتصمين الساعة العاشرة صباحا داخل المستشفى".



وأضافت: "هذا الاعتصام سيكون ليوم واحد كخطوة إحتجاجية أولية، نأمل ألا نضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية أكثر في الأيام المقبلة في حال عدم إيجاد حل جذري لأزمة المستشفى الإدارية والمالية، مع الشكر والتقدير لجهود وزير الصحة ولرئيس الاتحاد العمالي العام الذين لم يقصروا بجهد لتذليل العقبات وتحصيلنا لرواتبنا".