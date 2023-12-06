جنبلاط إستقبل الخليل وصفا بحضور تيمور جنبلاط وأبو فاعور

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر.وخلال الإجتماع، تم عرض مختلف المستجدات والأوضاع العامة.