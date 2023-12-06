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ضاهر لـ"حوار المرحلة": التمديد لقائد الجيش "حاصل" ولا نية لـ"حزب الله" بفتح معركة مع اسرائيل... وماذا قال عن الموازنة؟
أخبار لبنان
2023-12-06 | 16:06
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ضاهر لـ"حوار المرحلة": التمديد لقائد الجيش "حاصل" ولا نية لـ"حزب الله" بفتح معركة مع اسرائيل... وماذا قال عن الموازنة؟
ضاهر لـ"حوار المرحلة": مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور
أكد النائب ميشال ضاهر أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون "حاصل"، مشيرا الى أن الأطراف السياسية كافة مُتفقة على ضرورة تأجيل تسريح قائد الجيش.
ولفت ضاهر في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أن "جوزيف عون أثبت "نظافة كفّه" على عكس ما يتهمه به النائب جبران باسيل، قائلا: "البيتو من زجاج ما يراشق بحجار".
واعتبر أنه يجب التمديد لجميع قادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة.
رئاسيا، قال ضاهر: "مرشحنا الى حد اليوم هو الوزير السابق جهاد أزعور وما زلنا على التقاطع مع التيار الوطني الحر".
وأضاف: "اذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية سنتتخب جهاد أزعور والمواجهة ما زالت بين أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
وتمنى ضاهر أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث.
وعن التوتر الحاصل على الحدود الجنوبية اللبنانية، أكد النائب ميشال ضاهر أنه ليس خائفا من أن يفتح "حزب الله" معركة مع اسرائيل، مشيرا الى خوفه من أن تجرنا اسرائيل الى معركة.
وقال: "اسرائيل لها مصلحة لجرّنا الى معركة ولكن لا نية لـ"حزب الله" بفتح معركة مع اسرائيل". وأضاف: "اسرائيل تريد معركة معنا، ولدي ثقة بأن "حزب الله" سيتجنب الحرب قدر استطاعته".
وتطرق ضاهر في حديثه الى موزانة العام 2024، معتبرا أنها أسوأ موازنة في الدولة اللبنانية، لافتا أن ثلث الموازنة هو "احتياطي موازنة".
وقال: "لا يمكن أن نقبل بأن نضع ضريبة زائدة على المواطن ونحن نعدّل على هذه الموازنة وسنصوت عليها بتعديلاتها كلها".
أخبار لبنان
اقتصاد
ميشال ضاهر
جوزيف عون
حزب الله
موازنة
رئيس للجمهورية
التالي
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