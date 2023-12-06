السفير الإيراني: لقائي مع وليد جنبلاط كان مهما وموضوعيا وبناء

كتب السفير الإيراني مجتبى اماني عبر حسابه على منصة "اكس": "كان لقائي مع معالي الاستاذ وليد جنبلاط مهما وموضوعيا وبناء، وقد تبادلنا الآراء بشفافية تامة. وقد نقلت لمعاليه رسالة شكر على مواقفه إتجاه المقاومة ودفاعا عن فلسطين وأهالي غزة. حضر اللقاء ايضا بعض كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسهم سعادة النائب تيمور جنبلاط".