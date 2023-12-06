السفير الإيراني: لقائي مع وليد جنبلاط كان مهما وموضوعيا وبناء

كان لقائي مع معالي الاستاذ وليد جنبلاط مهما و موضوعيا وبناء، وقد تبادلنا الآراء بشفافية تامة. وقد نقلت لمعاليه رسالة شكر على مواقفه إتجاه المقاومة ودفاعا عن فلسطين وأهالي غزة. حضر اللقاء ايضا بعض كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسهم سعادة النائب تيمور جنبلاط.#غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/8NQZWeObfQ
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) December 6, 2023
كان لقائي مع معالي الاستاذ وليد جنبلاط مهما و موضوعيا وبناء، وقد تبادلنا الآراء بشفافية تامة. وقد نقلت لمعاليه رسالة شكر على مواقفه إتجاه المقاومة ودفاعا عن فلسطين وأهالي غزة. حضر اللقاء ايضا بعض كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسهم سعادة النائب تيمور جنبلاط.#غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/8NQZWeObfQ