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رؤساء بلديات وفاعليات بلدات رميش وعين إبل ودبل: نتمنى على صاحب الغبطة ان يشرّف بلداتنا بزيارة
أخبار لبنان
2023-12-07 | 01:08
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رؤساء بلديات وفاعليات بلدات رميش وعين إبل ودبل: نتمنى على صاحب الغبطة ان يشرّف بلداتنا بزيارة
اعلن رؤساء بلديات وفاعليات بلدات رميش وعين إبل ودبل في بيان، انه تعليقا على الزيارة التي يقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمدينة صور تحت عنوان التضامن مع الجنوب، "نبدي سرورنا واعتزازنا بهذه الزيارة التي نرجوها مباركة ومثمرة، لاسيما وأن غبطته اطلق سلسلة مواقف مهمة ومعبّرة حيال ما يتعرض له الجنوب ومن ضمنه بلداتنا وقرانا من اعتداءات اسرائيلية ومن انتهاكات تترافق مع نزوح يقارب احيانا التهجير".
واضاف البيان: "إننا في المناسبة، نتمنى من صميم قلوبنا لو ان زيارة صاحب الغبطة مع صحبه الكرام، تشمل البلدات نفسها التي تضم الرعايا التابعة للكنيسة المارونية والكنائس الشقيقة، كي يشعر الأهالي ومن بقي منهم بالعناية الروحية والمعنوية المرجوة.
ان زيارة صاحب الغبطة لتفقد الرعايا ميدانيا متاحة امامه، لاسيما، وان قسما من الاهالي ما زال فيها إلى جانب الكهنة، والقسم الآخر يتوافد اليها بشكل دائم لتفقد الاهل والبيوت والاملاك.
اننا اذ نقدر المحاذير الأمنية المفترضة، لكن الأكيد ان البلدات بحد ذاتها لم تتعرض للقصف والرمايات، التي تستهدف احيانا محيطها ومشاعاتها في اطار تبادل النيران والاعتداءات الإسرائيلية بحجة الرد على الرمايات التي تنطلق من محيط بلداتنا.
إننا باسم الأهالي نتمنى على صاحب الغبطة ان يشرّف بلداتنا بزيارة تحلّ معها بركته الأبوية، لأن ذلك يشكل مدعاة ارتياح عميق وتشجيعا استثنائيا على الصمود في ارضنا، لنبقى دائما خلف راعينا وسائر الرعاة الافاضل، علامة لحضورنا في الأرض التي وطئها السيد المسيح".
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