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تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"
أخبار لبنان
2023-12-07 | 03:37
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تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"
أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشرت نتائجه الخميس أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحافياً وجرحت آخرين، بينهم مصوران لوكالة فرانس برس، في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان.
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما الى النتيجة ذاتها، إلى التحقيق في "جريمة حرب"، وفق ما قالتا لوكالة فرانس برس.
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