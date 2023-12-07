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كركي: تعديل البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق والتي تقدّم العناية الطبية لأجرائها المضمونين

أخبار لبنان
2023-12-07 | 04:38
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كركي: تعديل البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق والتي تقدّم العناية الطبية لأجرائها المضمونين
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كركي: تعديل البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق والتي تقدّم العناية الطبية لأجرائها المضمونين

أعلنت مديرية العلاقات العامة في بيان انه "في ظل الأوضاع المالية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي طالت جميع القطاعات لاسَيما القطاع الصحي، وحيث أن بعض المؤسسات دأبت منذ فترة طويلة بالتعاقد مع الصندوق لتقديم العناية الطبية إلى الأجراء العاملين لديها و لأفراد عائلاتهم، وحيث أن قيمة البدل المقطوع المعمول به حاليا لم يعد يتناسب مع إرتفاع الأسعار المعمول بها في السوق.
 
وإستنادا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1261 المتخذ في الجلسة عدد 1018 تاريخ 21/ 11/ 2023 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 131/1  تاريخ 4/ 12/ 2023، المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 2139 تاريخ 6/ 12/ 2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 731 تاريخ 7/ 12/  2023 والتي تنص على الآتي:
أولا:    تعدل قيمة البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة، عن كل مستفيد، لتقديم العناية الطبية إلى     الأجراء المضمونين العاملين لديها ولأفراد عائلاتهم المستفيدين، وفقاً لما يلي:
-    /8.366.000/    ل.ل.    (ثمانية ملايين وثلاثماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية) سنوياً.
-    /2.091.000/ ل.ل.    (مليونان وإحدى وتسعون ألف ليرة لبنانية ) فصلياً.
-    /697.000/    ل.ل.    (ستماية وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية) شهرياً.
ثانياً:    تُستثنى الأعمال الطّبية التالية من البدل المقطوع المحدّد أعلاه، وتبقى على عاتق     الصندوق:
-    جراحة القلب المفتوح.
-    غسيل الكلى.
-    زراعة الأعضاء البشرية.
-    زراعة نقيّ العظم.
-    غسيل الدم من الكوليسترول.
-    المستلزمان الطّبيان TAVI و LVAD والأعمال الطبية الملازمة لهما.
ثالثاً:     يُعمل بهذه المذكرة الإعلامية إعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2024.

وفي هذا السياق، يدعو المدير العام الشركات والمؤسسات التي تستخدم أجراء مسجّلين في الضمان والراغبة بهذا النوع من التعاقد مع الصندوق، التقدُّم بالمستندات المطلوبة منهم إلى قلم المديرية العامة لإجراء المناسب. كما يمكنهم، لمزيد من المعلومات، مراجعة مديرية العلاقات العامة في الصندوق لوضعهم بتفاصيل هذا العقد وتزويدهم بالمستندات المطلوبة".

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