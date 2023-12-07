ميقاتي حول تقريري "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن استشهاد الصحافي عصام عبدالله وجرح ستة آخرين: الحكومة ستضمهما الى الشكوى المقدمة أمام مجلس الامن

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الاجرام الاسرائيلي لا حدود له وأن هذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، مشددا على أن استهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى اسكات كل صوت يفضح العدوان الاسرائيلي.



وأكد ميقاتي تعليقا على التقريرين اللذين اصدرتهما وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن استشهاد الصحافي والمصور الصحافي في رويترز عصام عبدالله وجرح ستة آخرين في الثالث عشر من تشرين الاول الفائت، على أن الحكومة اللبنانية ستتخذ الاجراءات كافة لضم التقريرين الى الشكوى المقدمة أمام مجلس الامن الدولي ومتابعتها، لافتاً الى انه تواصل في هذا الاطار مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لاجراء المقتضى.



كما لفت الى أنه تواصل مع وزير الاعلام زياد المكاري الذي باشر الاجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة، مشيرا الى أنه هو أيضا في صدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب اليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين.



وقال: "رحم الله الشهيد عصام عبدالله وجميع الشهداء الصحافيين والمصورين والعاملين الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي على الجنوب وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى".