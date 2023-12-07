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فياض اختتم لقاءاته في قمة تغير المناخ بعدة لقاءات وعاد الى بيروت

أخبار لبنان
2023-12-07 | 07:42
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فياض اختتم لقاءاته في قمة تغير المناخ بعدة لقاءات وعاد الى بيروت
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فياض اختتم لقاءاته في قمة تغير المناخ بعدة لقاءات وعاد الى بيروت

إختتم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مشاركته في قمة تغير المناخ التي انعقدت في مدينة دبي حيث القي كلمة لبنان خلال الطاولة المستديرة التي ضمت أكثر من 50 وزير طاقة من بلدان العالم بالإضافة إلى كبار مسؤولي الطاقة في الإتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الدولية (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة  (IRENA).

وشدد الوزير فياض في كلمته على الإصلاحات التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه لجهة رفع الدعم عن سعر المحروقات النفطية وأسعار الطاقة في لبنان مما خفّض إستهلاك المحروقات النفطية بـ40 % وحسّن المتانة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان التي أصبحت قادرة على لعب دور الشريك المشتري للطاقة من المستثمرين في القطاع، داعياً كل الأطراف الدولية لفك الحصار المالي المفروض على لبنان لناحية العمل لتأمين الإستثمارات اللازمة ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد فياض أن لبنان ضاعف اكثر من ثماني مرات ما هو مطلوب عالمياً بما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتحددة كما خُفضت الفاتورة النفطية اكثر من ٤٠ بالمئة مؤكدا على ضرورة ايجاد مستثمرين في موضوع الطاقة المتجددة .

وشارك الوزير فياض أيضاً في حوار حول "السوق العربية المشتركة لقطاع الكهرباء" بتنظيم من جامعة الدول العربية حيث أكد على أهمية الربط العربي على مستوى خطوط النقل بهدف تأمين استدامة الكهرباء الى كل المواطنين على مساحة العالم العربي، مفنِّداً وضع قطاع الطاقة في لبنان والدور الكبير الذي تلعبه سوريا في ربط لبنان مع كل من مصر والأردن.

ودعا بشكل صريح الى إعادة الإعتبار لسوريا داخل العالم العربي كونها المنفذ الوحيد للبنان بإتجاه شبكات الطاقة العربية.

كذلك إجتمع الوزير فياض على هامش المؤتمر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا الذي أعلن عن بدء العمل بصندوق جديد للتنمية الطاقوية بقيمة ٤ مليار دولار أميركي، وتم التوافق بين الوزير فياض والدكتور لاكاميرا على ضرورة أن يعمل لبنان على تحضير الملفات اللازمة للإستفادة من هذا الصندوق في دعم القطاع الخاص في لبنان وبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية.

الى ذلك عقد الوزير فياض والوفد المرافق إجتماعات عديدة مع كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط، لافتاً بشكل واضح الى نية لبنان الصادقة في التحول التدريجي السريع بإتجاه الطاقة المستدامة.

وقبيل عودته الى لبنان، إلتقى الوزير فياض على هامش القمة المبعوث الرئاسي الأميركي حول المناخ جون كيري حيث أكدا على ضرورة وضع كل الجهود لتخفيف الآثار المدمِّرة لموضوع التغير المناخي.
 
 

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