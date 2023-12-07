الأبيض تفقد وسفير اليابان وممثل اليونيسف مستودع المستلزمات الطبية في الكرنتينا

السفير الياباني: دولة اليابان ستستمر بتأمين المساعدات الضرورية للبنان في جميع المجالات بالتعاون مع المنظمات الدولية

تفقّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض يرافقه السفير الياباني لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي وممثل منظمة اليونيسف لدى لبنان إدوارد بيجبيدر مستودع المستلزمات والمعدات الطبية التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا والذي كانت دولة اليابان قد قامت بتمويل إعادة عماره بإشراف اليونيسف إثر تدميره بشكل كامل في انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب.



ولفت الأبيض الى أن "لبنان خسر بعد تدمير المستودع كمية كبيرة من المستلزمات الطبية"، مشيرا الى أن "إعادة تجديده بالكامل بتمويل من دولة اليابان تحت اشراف منظمة اليونيسف على مساحة حوالي الـ2250 مترا مربعا، ترتدي أهمية خاصة بالنسبة للبنان ووزارة الصحة العامة".



واعتبر الوزير الأبيض أن "ما يميّز هذا المستودع ليس فقط البناء بل أيضا الأنظمة الموجودة فيه والتي تسمح بتخزين المستلزمات الطبية بشكل آمن وبأعلى المعايير وبالتحديد نظام الأمان من الحرائق المتطور الذي يسهم بالمحافظة على المستودع والعاملين فيه والمنطقة المجاورة خصوصا أنه يقع قرب مستشفى الكرنتينا الحكومي".



وأكد الابيض أن هذه الخطوة تنعكس كذلك دعما للنظام الصحي في لبنان ولا سيما في قطاعه العام الذي له الدور الأساسي بالوقوف الى جانب الطبقات الهشة.



السفير الياباني



بدوره، أكد السفير الياباني ماغوشي ماسايوكي أن دولة اليابان ستستمر بتأمين المساعدات الضرورية للبنان في جميع المجالات بالتعاون مع المنظمات الدولية.



يجبيدر



كذلك عبّر بيجبيدر عن سعادته باعادة افتتاح وتشغيل هذا المستودع خصوصا أنه يسهم بتخزين المستلزمات التي توظّف اليوم في دعم اللبنانيين النازحين قسرا عن مناطقهم.