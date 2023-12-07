الراعي: على أهل الجنوب عدم الخوف

الراعي لأهل الجنوب: نحن معكم

رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه على أهل الجنوب عدم الخوف، قائلا: "نحن معكم رغم المصيبة التي تعيشونها ونتحدى كل الظلم من أجل لبنان".



كلام الراعي جاء خلال المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في الجنوب والتي كانت في دار الفتوى في صور، حيث كان في استقباله مفتي صور ومنطقتها الشيخ الدكتور مدرار حبال وعدد من القيادات الروحية والأهلية.



ورحب المفتي حبال بالبطريرك الراعي والحضور، مقدرا "هذه الزيارة التي من شأنها رفع المعنويات التضامنية مع لبنان ومع اهلنا في غزة والكشف الدائم عن جرائم العدو الإسرائيلي الذي يقتل الطفولة ويقتل الشعب الفلسطيني ويدمر من دون شفقة متجاوزا كل القوانين الدولية".



الراعي



ثم القى البطريرك الراعي كلمة قال فيها: "نحن أتينا باسم مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك للاعلان عن تضامننا وايماننا بهذا الوطن لكي نصمد أمام ما يحصل من حرب مدمرة، ونحن نريد أن نوصل رسالة الايمان بهذا الوطن".



وأضاف: "ان الوحدة مع التنوع الموجودة قوة، ولبنان لا يزال في هذا الشرق بلد الحرية والتواصل، وعلى أهل الجنوب عدم الخوف. نحن معكم رغم المصيبة التي تعيشونها ونتحدى كل الظلم من أجل لبنان. ان التضامن روحي ومعنوي، وان المشكلة السياسية اللبنانية نتج عنها ازمات ورغم كل شيء نريد ان نصلي سويا من اجل لبنان، هو الله الذي يتدخل لصالح المسكونة. ان الكلمة الاخيرة للخير وليس للشر ونشكر جميع ممثلي الطوائف الذين استقبلونا، ليس الا من أجل العاطفة والمحبة والصمود، ويبقى الجنوب سياج الوطن. ونتقدم من عوائل الشهداء بالتعازي القلبية".