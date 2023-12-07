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قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع الإسباني

أخبار لبنان
2023-12-07 | 11:16
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قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع الإسباني
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قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع الإسباني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الدفاع الإسباني الجنرال Teodoro E. Lopez Calderon مع وفد مرافق بحضور السفير الإسباني لدى لبنان Jesús SANTOS AGUADO والملحق العسكري العقيد José Luis Jiménez Garófano، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية وسبل التعاون بين جيشي البلدين. 

وأكد الجنرال Calderon أهمية الدور الذي يؤديه الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة.
 
 
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

رئيس أركان الدفاع الإسباني

الحدود الجنوبية

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