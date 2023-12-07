الجميل التقى ليف في واشنطن: لضرورة منع أي تسوية على حساب لبنان

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ضرورة حماية لبنان من ارتدادات الحرب الدائرة في المنطقة، مشددا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لاسيما الـ 1559 والـ1701.



كما شدد الجميل في خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في اجتماع مطول في وزارة الخارجية الأميركية، على ضرورة منع أي تسوية يمكن أن تقوم بين الأطراف المتصارعة على حساب لبنان".



ورأى أن حزب الله هو الذي يعطّل الانتخابات الرئاسية بعدما أخذ لبنان رهينة مصالحه الخاصة ومشروع راعيه إيران في المنطقة.



وشكر رئيس الكتائب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني المسؤول وحده عن حماية أمن لبنان وشعبه، محذرا من خطورة المسّ باستقرار المؤسسة العسكرية أو السماح بإفراغ قيادتها.



كما اعتبر أن تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون هو الحل الدستوري الوحيد المتوفر حاليا في غياب رئيس للجمهورية.



من جهتها، أكدت ليف للجميل أن الولايات المتحدة تسعى بكامل قوتها لتجنيب لبنان نيران المنطقة، كما أنها تضع قدراتها لمساعدة لبنان على تخطي الأزمات وضمان استقراره وأمنه.



وكان الجميل قد أجرى لقاء مع عضو الكونغرس الأميركي آشلي هينسن حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله وممثل الكتائب في واشنطن زاهي أبي يونس والمدير التنفيذي للمعهد الأميركي-اللبناني للسياسات جوزيف حاج.



وشرح رئيس الكتائب لهينسن وجهة نظر الحزب من القضية اللبنانية في ظل التطورات الحاصلة، وقد أبدت هينسن كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الدعم اللازم في كل الملفات المحقة التي طرحها الجميّل.



كما ألقى محاضرة بدعوة من "الصندوق الوطني للديمقراطية" NED ، شرح فيها الوضع في لبنان وعمل المعارضة والجهود التي تبذلها للتصدي لمحاولة الانقلاب التي يقودها حزب الله، وضرورة التكاتف والصمود لمواجهة هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، ليضاف إليها الملفان الأمني والعسكري.