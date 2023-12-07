حجار خلال اجتماع لجنة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا: أي خلل في تأمين الدعم ستكون له تبعات خطيرة

رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار أن أي خلل في تأمين الدعم لبرامج المساعدات الاجتماعية ستكون له تبعات خطيرة وسيسبب باهتزاز الاستقرار الاجتماعي للبنانيين.



ودعا حجار في اجتماع للجنة التسييرية الدوري للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الإجتماعية، الأطراف الأساسيين إلى تحديد اجتماعٍ طارىء قبل يوم الثلثاء المقبل لإيجاد حل لهذه المشكلة



وأشار المكتب الإعلامي لحجار في بيان الى أن الاجتماع عرض أبرز التطورات التقنية المتعلقة بالبرنامج، إضافة إلى الاتفاق على خارطة طريق لدمج برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا لتنظيم موضوع المساعدات الاجتماعية، التي تستهدف الأسر اللبنانية الأكثر فقرا.



ولفت البيان الى أنه خلال المداخلات، أوضح عدد من ممثلي الدول المانحة بصراحة مواجهتهم صعوبات تحد من الاستمرار في تمويل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، مع العلم بأن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يشل البلد، إضافة إلى استمرار تأثيرات أزمة النزوح السوري.