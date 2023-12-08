أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2023-12-08 | 01:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن من "المهم" إجراء "تحقيق كامل ومعمّق" في القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد صحافي وإصابة ستة آخرين في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان.
وقال بلينكن عند سؤاله حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي: "أعتقد أن إسرائيل بدأت تحقيقا كهذا وسيكون مهما أن نرى نجاح هذا التحقيق ومعرفة النتائج".
واستشهد عصام عبد الله، صحافي الفيديو في وكالة رويترز، في قصف بجنوب لبنان أدى أيضاً إلى إصابة ستة مراسلين - اثنان من رويترز، واثنان من قناة الجزيرة القطرية، واثنان من وكالة فرانس برس بينهما المصورة كريستينا عاصي التي أصيبت بجروح خطرة ولا تزال في المستشفى.
وخلص تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشر الخميس إلى إصابتهم بقذيفة دبابة إسرائيلية، ويرجّح أن الضربة انطلقت من الجهة الجنوبية الشرقية، من منطقة الجرداخ الإسرائيلية.
كما خلص تحقيق أجرته وكالة رويترز ونشر أيضا الخميس إلى إصابتهم بنيران دبابة إسرائيلية.
وكان المراسلون يغطون الاشتباكات عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" وحلفائه في جنوب لبنان، في وقت يشعر المجتمع الدولي بقلق من خطر اتساع نطاق النزاع بين إسرائيل وحماس.
وقال بلينكن: "أنا معجب للغاية بالرجال والنساء العاملين في مهنتكم والذين يحاولون يوميا، في جميع أنحاء العالم، وفي أخطر الأماكن في العالم، تقديم الحقائق للآخرين. وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقدم نظيره البريطاني ديفيد كامرون "تعازيه" للصحافيين، مشددا على أهمية عملهم، خاصة في مناطق النزاع.
وقال: "ضروري جدا أن يغطي صحافيون محترفون مستقلون ومحايدون هذه النزاعات. إنه عمل في منتهى الصعوبة وشجاع للغاية".
أخبار لبنان
بلينكن
تحقيق
استشهاد
صحافي
لبنان
عصام عبد الله
التالي
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
كنعان لـ"الجمهورية": "سياسة النعامة" التي تنتهجها الحكومة بالنسبة الى الوضع الاقتصادي لا تساعد في تحقيق النمو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-12-07
تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"
أخبار لبنان
2023-12-07
تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"
0
آخر الأخبار
2023-12-07
أ.ف.ب: منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعتبران أن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في جنوب لبنان تستدعي تحقيقاً في "جريمة حرب"
آخر الأخبار
2023-12-07
أ.ف.ب: منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعتبران أن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في جنوب لبنان تستدعي تحقيقاً في "جريمة حرب"
0
امن وقضاء
2023-11-22
بعد استشهاد صحافيين ومواطن.. شكوى أمام مجلس الامن الدولي من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة
امن وقضاء
2023-11-22
بعد استشهاد صحافيين ومواطن.. شكوى أمام مجلس الامن الدولي من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة
0
أخبار لبنان
2023-10-14
فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان
أخبار لبنان
2023-10-14
فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:35
عملية نوعية لشعبة المعلومات على طريق المطار... ماذا في تفاصيلها؟
امن وقضاء
05:35
عملية نوعية لشعبة المعلومات على طريق المطار... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
05:28
المرتضى من مؤتمر الأطراف COP28: ما يجري في فلسطين المحتلة من حرب همجية تطاول المدنيين الأبرياء إبادة جماعية
أخبار لبنان
05:28
المرتضى من مؤتمر الأطراف COP28: ما يجري في فلسطين المحتلة من حرب همجية تطاول المدنيين الأبرياء إبادة جماعية
0
أخبار لبنان
04:26
أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
أخبار لبنان
04:26
أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
0
أخبار لبنان
04:09
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية: لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
أخبار لبنان
04:09
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية: لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-28
عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
منوعات
2023-11-28
عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
0
أخبار دولية
2023-12-06
مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
أخبار دولية
2023-12-06
مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-05
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-05
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
0
امن وقضاء
2023-12-01
استشهاد مواطنة ونجلها في حولا بعد استهداف منزلهما بالقصف الاسرائيلي
امن وقضاء
2023-12-01
استشهاد مواطنة ونجلها في حولا بعد استهداف منزلهما بالقصف الاسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
0
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
2
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
3
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
4
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
5
فنّ
06:36
نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)
فنّ
06:36
نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)
6
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
7
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
8
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More