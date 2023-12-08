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طرقات مقطوعة بالثلوج

أخبار لبنان
2023-12-08 | 02:16
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طرقات مقطوعة بالثلوج
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طرقات مقطوعة بالثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

- عيناتا - الأرز 

- كفردبيان - حدث بعلبك

- طريق جرد مربين.

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الثلوج

التحكم المروري

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