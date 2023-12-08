أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية: لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
أخبار لبنان
2023-12-08 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية: لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن حملة التحريج العام في الضنية من بلدة كفربنين.
وبالمناسبة، قدّمت وزارة الزراعة ألف غرسة من الأشجار الحرجية، وتحديدا أشجار اللزاب والعرعر، ليتم غرسها على طريق العرقوب.
ورأى وزير الزراعة أن "الحكومات المتعاقبة همّشت القطاع الزراعي وأهملته، على اعتبار أن بقية القطاعات تعمل بلا أي مشكلة، وتحديدا قطاعي السياحة والخدمات، وعلى رأسها الخدمات المصرفية، إلى أن جاءت الأزمة وبعد ذلك الحرب الأوكرانية فكشفت أن البلد لا يوجد فيه قمح ولا خبز، وأن المواطنين يذلون في سبيل الحصول على ربطة خبز".
وشدد على أنه "علينا العمل والإهتمام بالقطاع الزراعي بهدف تأمين سلة غذائية في لبنان تؤمّن الإكتفاء الذاتي، وتلبية إحتياجات السوق المحلية، مع الإهتمام بالتصدير وتخفيف أكلاف الإنتاج في القطاع الزراعي".
وتابع الحاج حسن بالقول:"سألنا الهيئات المانحة عن المبالغ التي دفعوها طوال السنوات الماضية لقطاع الزراعة، فتبين أنها بمليارات الدولارات، لكن للأسف كانت نتيجة هذا الدعم صفرا لأن هذا الدعم، كما في أغلب القطاعات ذهب للأزلام والمحاسيب والزبائنية السياسية وليس إلى المزارعين بسبب غياب الرقابة".
ودعا المزارعين في الضنية وكل لبنان إلى "التسجيل في السجل الزراعي الذي تعده الوزارة، والذين بلغوا حتى اليوم 40 ألف مزارع في كل لبنان، من أجل تسهيل حصولهم على الدعم الذي تقدمه الوزارة، وتنفيذ مشاريع زراعية مختلفة بات تمويلها في أغلبه يأتي من جهات مانحة، في إطار خطة وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج".
وأكد الحاج حسن أن "الوزارة ستقدم كل ما تملك من إمكانات، لتطوير القطاع الزراعي وحملات التشجير الوطنية وغيرها، وتنفيذ مشاريع زراعية صغيرة أو كبيرة، حسب الإمكانات المتوافرة".
وعن فتح أبواب تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ختم قائلا : "السعودية هي أهلنا وناسنا وأحبتنا، شاء من شاء، وأبى من أبى، وهي تقدم الغالي والنفيس في سبيل لبنان، وقريبا إن شاء الله سيعود تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني إليها، لكن الأمر يحتاج إلى وقت ومتابعة، واتخاذ تدابير متعلقة بآليات تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني".
أخبار لبنان
حملة التحريج
الضنية
وزير الزراعة
تصدير
التالي
أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
ياسين يعلن مناقصة لتأهيل 3 معامل لفرز النفايات في البقاع من شأنها رفع التلوث من الليطاني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-12-05
وزير الزراعة لـ"الأنباء الكويتية": إسرائيل لا تفهم ولا تعي أي منطق للإنسانية
صحف اليوم
2023-12-05
وزير الزراعة لـ"الأنباء الكويتية": إسرائيل لا تفهم ولا تعي أي منطق للإنسانية
0
أخبار دولية
2023-11-22
سويسرا توافق على تصدير دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى ألمانيا
أخبار دولية
2023-11-22
سويسرا توافق على تصدير دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى ألمانيا
0
أخبار لبنان
2023-11-19
انهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية الهرمل
أخبار لبنان
2023-11-19
انهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية الهرمل
0
أخبار لبنان
2023-11-16
جان عبود: منذ شهر تُلغى يوميًا خمسون تذكرة مقابل تصدير خمس
أخبار لبنان
2023-11-16
جان عبود: منذ شهر تُلغى يوميًا خمسون تذكرة مقابل تصدير خمس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:35
عملية نوعية لشعبة المعلومات على طريق المطار... ماذا في تفاصيلها؟
امن وقضاء
05:35
عملية نوعية لشعبة المعلومات على طريق المطار... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
05:28
المرتضى من مؤتمر الأطراف COP28: ما يجري في فلسطين المحتلة من حرب همجية تطاول المدنيين الأبرياء إبادة جماعية
أخبار لبنان
05:28
المرتضى من مؤتمر الأطراف COP28: ما يجري في فلسطين المحتلة من حرب همجية تطاول المدنيين الأبرياء إبادة جماعية
0
أخبار لبنان
04:26
أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
أخبار لبنان
04:26
أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
0
أخبار لبنان
03:10
ياسين يعلن مناقصة لتأهيل 3 معامل لفرز النفايات في البقاع من شأنها رفع التلوث من الليطاني
أخبار لبنان
03:10
ياسين يعلن مناقصة لتأهيل 3 معامل لفرز النفايات في البقاع من شأنها رفع التلوث من الليطاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-28
عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
منوعات
2023-11-28
عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
0
أخبار دولية
2023-12-06
مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
أخبار دولية
2023-12-06
مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-05
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-05
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
0
امن وقضاء
2023-12-01
استشهاد مواطنة ونجلها في حولا بعد استهداف منزلهما بالقصف الاسرائيلي
امن وقضاء
2023-12-01
استشهاد مواطنة ونجلها في حولا بعد استهداف منزلهما بالقصف الاسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
0
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
2
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
3
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
4
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
5
فنّ
06:36
نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)
فنّ
06:36
نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)
6
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
7
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
8
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More