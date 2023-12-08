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أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
أخبار لبنان
2023-12-08 | 04:26
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أشرف بيضون للـLBCI: الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية
أشرف بيضون للـLBCI: العالم يجب أن يدرك أن القضية الفلسطينية لم تنته ولن تنتهي
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون أن آلة القتل الإسرائيلية لم تحقق أي شيء على المستوى العسكري في قطاع غزة.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم، من الواضح أن الاسرائيلي لا يعير أي اهتمام لكل المجتمع الدولي ولا للمواثيق الدولية".
ورأى أن الاسرائيلي لم يرتدع لأنه لم يجد من يرده، لافتا الى أن مواثيق المجتمع الدولي أثبتت فشلها.
واعتبر أن "منظومة الأمم المتحدة ككل هي في خدمة الآلة الصهيونية الاجرامية بحق المدنيين والقضية الفلسطينية ككل"، لافتا الى أن "منظومة الأمم المتحدة ككل على المحك".
وقال: "اليوم آخر تجربة قد تنقذ ما تبقى من منظومة الأمم المتحدة هي استخدام المادة 99. واذا لم يبادر مجلس الأمن الى وقف فوري لآلة القتل الاسرائيلية بحق المدنيين العزل في غزة "فعلى الدنيا السلام" لكل ما يسمى بالمواثيق الدولية".
وشدد على أن العالم يجب أن يدرك أن القضية الفلسطينية لم تنته ولن تنتهي.
وفي الشأن اللبناني، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون أن الملف الرئاسي لم يعد مدرجا على سلّم الأولويات الدولية، قائلا: "أعتقد أن هذا الأمر سيؤجل الى ما بعد الحرب الدائرة على غزة وما سينتج عنها من تسويات في المنطقة".
وأكد أن الأولوية لديهم ككتلة اليوم هي ألا يكون منصب قائد الجيش شاغرا. وقال: "مشكلتنا في ملف قائد الجيش قائمة على العرف الدستوري".
أخبار لبنان
أشرف بيضون
غزة
قائد الجيش
الملف الرئاسي
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