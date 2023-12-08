قائد الجيش زار العسكريين الجرحى الذين أصيبوا نتيجة استهداف مركز للجيش من قبل العدو الإسرائيلي

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين الجرحى الذين أصيبوا نتيجة استهداف مركز للجيش في العديسة من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023، واطّلع على وضعهم الصحي.



وأشاد قائد الجيش باندفاعهم وتضحياتهم لأداء مهمتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.