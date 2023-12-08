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إيطاليا تعلن بدء تسيير رحلات جوية بين روما وبيروت بمعدل 11 رحلة اسبوعياً

أخبار لبنان
2023-12-08 | 06:34
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إيطاليا تعلن بدء تسيير رحلات جوية بين روما وبيروت بمعدل 11 رحلة اسبوعياً
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إيطاليا تعلن بدء تسيير رحلات جوية بين روما وبيروت بمعدل 11 رحلة اسبوعياً


أكد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية  أن "الحوار بين اللبنانيين هو الكفيل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام الحياة السياسية في لبنان"، مشددا على أن "التطورات الحاصلة على صعيد  لبنان والمنطقة، لا يمكنها أن تشكل حائلاً أمامنا في الإصرار على متابعتنا مسار تفعيل العمل في المرافق اللبنانية".

وقال: "هذه  التطورات، يجب أن  تشكل لنا حافزاً إضافياً لاستمرارنا بالعمل الجاد والدؤوب في جعل مرافقنا الحيوية مستمرة في أداء دورها الوطني".

ورحب في هذا السياق بما حملته السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري فيما يتعلق بقرار الشركة الإيطالية للنقل الجوي ITA Airways " تسيير رحلات جوية على خط روما-بيروت، وبمعدل 11 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من مطلع نيسان المقبل" مشيراً الى أن هذا بحد ذاته يعد "عامل ثقة متجدد بمرفق حيوي من مرافق لبنان، وينعكس إيجاباً على الدولة والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن أن ذلك يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

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