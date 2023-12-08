دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)

تتعرض أطراف بلدة الخيام وبلدة العديسة لقصف.



وقد ادى استهداف كوخ (إكسبرس ) في العديسة الى احتراقه بالكامل وباضرار في المحال امام سنتر الساحلي.