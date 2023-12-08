كيف رد الجيش الاسرائيلي على التقارير الاعلامية التي اتهمته بمقتل الصحافي عصام عبد الله واصابة آخرين؟

أفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأن القصف الذي وقع في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول الماضي حصل في "منطقة قتال نشطة"، لافتا الى أن حزب الله شنّ هجومًا على أهداف عدّة في اسرائيل على طول الحدود.وقال الجيش الاسرائيلي ردّا على التقارير الاعلامية التي اتهمته بمقتل صحفي واصابة آخرين في جنوب لبنان: "الجيش رد على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات بقصف مدفعي وبقذائف دبابات، بهدف منع "تسلل محتمل للإرهابيين" من لبنان إلى إسرائيل" بحسب ما زعم.