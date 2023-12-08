بوحبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي: دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار ١٧٠١

رحّب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي "بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ ، مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ الف خرقًا منذ العام ٢٠٠٦، والتعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب ان تتوقف ايضا، وطالب بأن يتم اظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا."



واعتبر ان "دعم الجيش اللبناني اساسي لتطبيق القرار ١٧٠١".



وطالب بدعم المؤسسات اللبنانية الحكومية.