رسالة جوابية من بوريل إلى جنبلاط

تلقى الرئيس وليد جنبلاط رسالة جوابية من منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر مدير مكتبه السيد كاميلو فيلارينو. وفيما يلي نص البرقية: