الجميل: لضرورة حماية لبنان من الصراعات في المنطقة

شدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على ضرورة حماية لبنان من كل الصراعات في المنطقة والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية لاسيما الـ1701 منعا لامتداد الصراع الى الداخل اللبناني.



واعتبر الجميل في خلال عشاء أقامه المعهد الأميركي - اللبناني للسياسات، أن لبنان يحتاج الى استعادة قراره ومؤسساته بأقصى سرعة لمواكبة التسويات التي يمكن أن تحصل بعد انتهاء الصراع وضمان الا تأتي الحلول على حسابه واللبنانيين.



وألقى كلمة الجميل شرحها فيها "التطورات الحاصلة في المنطقة وخطورتها على لبنان في ظل الأوضاع التي يمر بها من فقدان للسيادة ومصادرة حزب الله للقرار السيادي وتعطيله للمؤسسات وسير الحياة الديمقراطية من خلال مصادرة الانتخابات الرئاسية".