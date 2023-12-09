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مدير الواردات والـTVA في وزارة المال للـ LBCI: لتأمين واردات للدولة ونية الحكومة التخفيف على المواطنين

أخبار لبنان
2023-12-09 | 02:54
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مدير الواردات والـTVA في وزارة المال للـ LBCI: لتأمين واردات للدولة ونية الحكومة التخفيف على المواطنين
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مدير الواردات والـTVA في وزارة المال للـ LBCI: لتأمين واردات للدولة ونية الحكومة التخفيف على المواطنين

أكد مدير الواردات والـTVA في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، أن الموازنة هي عمل مشترك بين عدة ادارات، وما لدينا يُعتبر من انجح الادارات الضريبية في المنطقة.

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن السعي هو لتأمين واردات للدولة، لتغطية الحاجة المستدامة، قائلا: "نحن غير مستعدون بعد اليوم للجوء لمصرف لبنان لسد العجز، مثل ما كانت الخطط السابقة تقوم عليه".

وشرح الأهداف التي سعت الحكومة الى تحقيقها من خلال موازنة عام 2024، مشددا على نية الحكومة بالتخفيف على المواطنين عبر اقتراحات قوانين عن الشطور. 
 

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