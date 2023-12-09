بو فاعور للـ LBCI: ما يسعى اليه جنبلاط ايجاد مساحات مشتركة للبناء عليها

رأى النائب وائل بو فاعور أن المشترك في اداء القوى السياسية هو عدم تقدر خطورة المرحلة والازمات التي نعيشها.



واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، أن ما يسعى اليه رئيس وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من خلال الحركة السياسية الحالية، ايجاد مساحات مشتركة للبناء عليها والخروج من الازمات، كالشغور في المؤسسات الامنية، انتخابات رئاسة الجمهورية التي لا يبدو انها على نار حامية، وكيفية التعاطي مع ما يحصل في الجنوب وتداعياته.



أما عن اللقاء مع وفد حزب الله، قال بو فاعور: " اللقاء أتى للحفاظ على قناة اتصال دائمة، نتفق حيث نتفق ونختلف حيث نختلف، لكن العنوان الاساس تنظيم العلاقة". وتابع: "دافع اللقاء مع حزب الله، تأكيد جنبلاط على نصيحته وهي التمسك بقرار الـ 1701 ، والحرص على المؤسسات الامنية والسير بالتمديد لجوزيف عون وتعيين مجلس عسكري جديد، وتفادي بعض المجموعات التي ممكن ان تنشط في الجنوب".