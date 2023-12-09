الأبيض يقرر إقفال ملحمة العياص في الجاهلية ويحيل الملف إلى النيابة العامة للغش ببيع لحم خنزير ملوث

الأبيض يقرر إقفال ملحمة العياص في الجاهلية ويحيل الملف إلى النيابة العامة للغش ببيع لحم خنزير ملوث

إلحاقًا بالبيان الصادر قبل يومين عن التحقيق الذي تجريه وزارة الصحة العامة في شأن حالات تسمم في منطقة الجاهلية بالشوف لأربعة وثلاثين شخصًا إحتاج ثمانية عشر منهم للإستشفاء لخطورة حالتهم الصحية، فقد تم تثبيت التشخيص بالإصابة بطفيليات تريشينيللا Trichinella عبر فحص الأنسجة في مختبر الجامعة الأميركية في بيروت، علمًا بأن هذه الإصابة تنتج عن تناول لحم خنزير مصاب بهذه الطفيليات.



ولدى فحص عينات لحوم من الملاحم الموجودة في المنطقة في مختبر مصلحة الأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أظهرت النتائج وجود تريشينيللا Trichinella في اللحمة المفرومة في ملحمة أمجد العياص المخصصة لبيع لحم البقر والغنم.



وبناءً عليه، أصدر الأبيض قرارًا بإقفال ملحمة العياص بالشمع الأحمر وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وذلك بالتزامن مع إستكمال التحقيقات حول كيفية تلوث اللحمة المفرومة بتريشينيللا وأسباب بيع الملحمة لحم الخنزير على أساس أنه بقر أو غنم من دون التصريح بذلك ومن دون معرفة المستهلكين.



أما الملاحم الأخرى في المنطقة، فقد تبين أنها غير مرخصة وتفتقر للشروط الصحية المطلوبة، وأعطيت مهلة محددة لتلبية شروط السلامة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة وإنجاز معاملات الترخيص، وذلك تحت طائلة الإقفال والملاحقة.