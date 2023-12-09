أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحت عنوان "تحية لفلسطين"... مسيرة نحو ضريح الشهيد كمال جنبلاط في المختارة

أخبار لبنان
2023-12-09 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحت عنوان &quot;تحية لفلسطين&quot;... مسيرة نحو ضريح الشهيد كمال جنبلاط في المختارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تحت عنوان "تحية لفلسطين"... مسيرة نحو ضريح الشهيد كمال جنبلاط في المختارة

تحت عنوان "تحية لفلسطين"... مسيرة نحو ضريح الشهيد كمال جنبلاط في المختارة

تحت عنوان "تحية لفلسطين"، وفي ذكرى ميلاده، أقام الحزب التقدم الإشتراكي مسيرة نحو ضريح الشهيد كمال جنبلاط في المختارة.

ورأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن يكون يوم كمال جنبلاط كما قال "يوم الحريات، يوم العدالة، يوم الإنسانية، يوم الشعوب الطامحة للحياة الكريمة، يوم الحق الذي لا يموت ويوم فلسطين،" مشيرًا إلى أنه "لهذا، شكل الواقع الفلسطيني في ظل العدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني رمزية أساسية للمناسبة هذا العام." وقد إرتدى معظم المشاركين الكوفية الفلسطينية. 

وجريًا على العادة، إنطلق المشاركون في الذكرى بمسيرة شعبية من قصر المختارة باتجاه ضريح كمال جنبلاط حيث أحاط النائب جنبلاط به نجله فؤاد وقرينته ديانا زعيتر، وفي مقدمتها وفد من المشايخ، مثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بالوفد من خلال رئيس محكمة الإستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين والقاضي فؤاد حمدان ومشايخ، إلى جانب مشايخ مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ نزيه رافع ومجموعة طلابية كبيرة من مدارس العرفان.

كذلك، شاركت في المسيرة شخصيات سياسية وحزبية وإجتماعية ونقابية وأهلية عدة، بالإضافة إلى نواب من اللقاء الديموقراطي وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن الإتحاد النسائي ومنظمة الشباب والكشاف التقدمي، إلى حشد من المناصرين والأهالي من مختلف المناطق اللبنانية الذين شاركوا عفويًا من دون توجيه دعوات، ولم يحل الطقس الماطر بغزارة دون تلك المشاركة إحياءً للذكرى. 

ولدى وصول المسيرة إلى ضريح كمال جنبلاط، قرأ رجال الدين الفاتحة على روح صاحب الذكرى، ووضع النائب تيمور جنبلاط ونجله فؤاد وديانا الورود الحمراء، ومثله فعلوا على ضريحي مرافقيه الشهيدين فوزي شديد وحافظ الغصيني، ليجري بعدها وضع الزهور والأكالي،ل وقد حمل بعضها التحايا للشعب الفلسطيني وأطفال غزة.

أخبار لبنان

عنوان

"تحية

لفلسطين"...

مسيرة

الشهيد

جنبلاط

المختارة

LBCI التالي
ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل
أبو ناضر: الخشية من العدوان الاسرائيلي المتكرّر على الجيش ومن توريطه في الحرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-30

جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لم أدن ولن أدين حماس فهي قسم من شعب فلسطين ولا أدين الشعب الفلسطيني وأي حركة في العالم لم تقتل مدنيين في الحرب؟

LBCI
فنّ
2023-10-09

احتفالًا بمرور نصف قرن على مسيرة الرسام اللبناني شوقي شمعون... معرض فني في السعودية بعنوان "آفاق جديدة"! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:42

المقاومة الإسلامية تنعى حسن كمال سرور "محمد موسى" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
16:21

الأونروا تدعو إلى وقف النار في غزة لوضع حد لـ"إزهاق أرواح الفلسطينيين"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:53

أبو ناضر: الخشية من العدوان الاسرائيلي المتكرّر على الجيش ومن توريطه في الحرب

LBCI
أخبار لبنان
05:08

الأبيض يقرر إقفال ملحمة العياص في الجاهلية ويحيل الملف إلى النيابة العامة للغش ببيع لحم خنزير ملوث

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:04

كادت أن تموت أمام أطفالها... بسبب حقنة لإنقاص الوزن!

LBCI
أخبار دولية
06:38

عباس يحمل الولايات المتحدة مسؤولية "ما يسيل من دماء" في قطاع غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-07

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا ‏إستهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ‏

LBCI
أمن وقضاء
03:41

أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
05:56

السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي

LBCI
أخبار دولية
14:12

ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟

LBCI
أخبار دولية
14:05

التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:50

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023

LBCI
أخبار دولية
13:44

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
16:25

التايمز: معلومات اطلعت عليها بريطانيا تفيد بنقل مجموعات مدعومة من إيران صواريخ وأسلحة للبنان عبر العراق وسوريا

LBCI
حال الطقس
00:23

إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
15:54

مجلس الأمن يفشل بإقرار مشروع قرار وقف نار فوري في غزة بعد فيتو أميركي

LBCI
منوعات
16:12

رجل "بطل" ينقذ سيدة من مياه الفيضانات... مشهد لا يُصدّق! (صور)

LBCI
منوعات
10:40

بقيت عارية بالكامل لأسبوع كامل...وهكذا وصفت تجربتها!

LBCI
منوعات
11:03

توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!

LBCI
صحف اليوم
00:06

باريس تجمد مساعدات للجيش اللبناني (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More