وزير البيئة من مؤتمر المناخ في دبي: تأسيس مرفق استثماري أخضر للبنان

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في مؤتمر المناخ في دبي، عن تأسيس مرفق استثماري أخضر للبنان عملت عليه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زبعض الشركاء خلال العام الماضي.



وأوضح ياسين، أن المرفق سيهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الخضراء وتلك المرتبطة بالعمل المناخي.



وأكد وزير البيئة أن المرفق سيكون مستقلاً ومسجلاً في اوروبا لضمان المعايير المالية الاوروبية وتلك المرتبطة بالحوكمة والشفافية، كما سيعمل على زيادة الاستثمارات في المشاريع الصديقة للمناخ مثل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، إدارة النفايات الصلبة، الزراعة والري، عبر توجيه الاستثمارات الخاصة وتعزيز آليات التمويل المختلط مثل القروض الميسرة والضمانات والمنح المقدمة من المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي.



وأكد أن تأسيس هذا المرفق هو بداية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وللانتقال نحو قطاعات اقل تلويثاً.