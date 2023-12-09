باسيل: التيار يفتخر أنه في طليعة مَنْ واجه الفاسدين

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن "التيار" بفتخر أنه في طليعة مَنْ واجه الفاسدين وسيبقى يحارب حتى تتحق دولة الحق في لبنان.