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قصف يطال موقعًا لقوة حفظ السلام الأممية في الجنوب

أخبار لبنان
2023-12-09 | 23:40
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قصف يطال موقعًا لقوة حفظ السلام الأممية في الجنوب
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قصف يطال موقعًا لقوة حفظ السلام الأممية في الجنوب

أفادت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في جنوب لبنان "يونيفيل"، بأنّ أحد مواقعها تعرّض لقصف مباشر، من دون تسجيل إصابات.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى التحقق من مصدر النيران.
     
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ "دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات اليونيفيل الدولية - الكتيبة الإسبانية، قرب منطقة آبل القمح، خلف مستعمرة المطلة، في شمال إسرائيل.
     
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ: "لم نستهدف قوة اليونيفيل ولم نقصف موقعًا له."
     
وأوضح المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينيتي، أنّ القوة تتحقق من مصدر النيران.

وأعلن أنّ الحادث ألحق أضرارًا ببرج مراقبة، في الموقع.

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